Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб.
В наличии
Код товара: 733633
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12 780 руб.
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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка – стоимость товара 12780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка