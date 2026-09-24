Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб.
В наличии
Код товара: 722089
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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