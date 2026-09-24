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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 9
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 10
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 11
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 12
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 13
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 14
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 15
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 16
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
специальное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 12
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 13
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 14
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 15
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 16
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720256
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка
7 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028767118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), Wine Glasses, Have a Cigar (Alternate Version), Wish You Were Here (Feat. St?phane Grappelli), Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix), The Machine Song (Roger's Demo), The Machine Song (Demo #2, Revisited), Wish You Were Here (Take 1), Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix), Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo
Версия издания
специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка

Wish You Were Here 50 предлагает поклонникам новую захватывающую перспективу на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию включает в себя оригинальный альбом, а также два диска студийных раритетов с альтернативными версиями и неизданными демо, представляющими восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, способным покорить при каждом прослушивании. С такими треками, как Shine On You Crazy Diamond, гипнотический Welcome To The Machine, резкий Have a Cigar и незабываемый заглавный трек Wish You Were Here, этот альбом, несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, преходящести и критики лицемерия музыкальной индустрии воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода Wish You Were Here по-прежнему звучит с силой и актуальностью. Это специальное издание позволяет поклонникам впервые углубиться в ключевой момент в истории Pink Floyd.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028767118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9), Wine Glasses, Have a Cigar (Alternate Version), Wish You Were Here (Feat. St?phane Grappelli), Shine On You Crazy Diamond (Early Instrumental Version, Rough Mix), The Machine Song (Roger's Demo), The Machine Song (Demo #2, Revisited), Wish You Were Here (Take 1), Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix), Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo
Развернуть
Версия издания
специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Wish You Were Here 50 предлагает поклонникам новую захватывающую перспективу на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию включает в себя оригинальный альбом, а также два диска студийных раритетов с альтернативными версиями и неизданными демо, представляющими восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, способным покорить при каждом прослушивании. С такими треками, как Shine On You Crazy Diamond, гипнотический Welcome To The Machine, резкий Have a Cigar и незабываемый заглавный трек Wish You Were Here, этот альбом, несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, преходящести и критики лицемерия музыкальной индустрии воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода Wish You Were Here по-прежнему звучит с силой и актуальностью. Это специальное издание позволяет поклонникам впервые углубиться в ключевой момент в истории Pink Floyd.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Отзывы


Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка - стоимость товара 7560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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