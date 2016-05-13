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Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка

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Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 1
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 2
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 3
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 4
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 5
Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 1
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 2
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 3
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 4
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 5
  • Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка
8 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295990886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка

Track List

1Viens Voir Le Docteur - Dirty Moog Mix5:22
2Dans Ma Rue (High For The Chronic!)4:01
3Nirvana5:38
4Passement de Jambes3:56
5Ne Ici4:34
6Vanessa5:26
7Classez-moi Dans la Variet4:17
8Les Filles Du Moove4:14
9Si Tu Crois Que Je Peze3:40
10No Se Vende la Calle - L.A. Razza Mix (featuring El Maestro)4:17
11Celui Qui Vient Chez Toi (Quand Tu N'es Pas La)4:11
12Est-ce Que ca Le Fait ? (featuring Passi)4:32
13Tel Pere Tel Fils (Papa Was A Rollin' Stone)4:14
14Premiere Consultation4:07
1Interlude Promo 19960:27
2Viens Voir Le Docteur (Version Alternative) (Nouveau Mix 2016)5:05
3Le Mec En Vogue -Inedit3:27
4Interlude Les Filles Que J'aime1:12
5Ne Rue Case Negre (featuring MC Janik)4:27
6Interlude Dans Ma Rue - Interview0:22
7In My Street (White M Mix) (featuring Jm Sissoko)3:31
8Histoire D'un Mec - Inedit4:54
9Intro Interview Baskets Blanches1:07
10Nirvana (Version Alternative)5:05
11Interlude Charles Aznavour Tous Les Matins0:29
12La Boheme - Inedit (featuring Assia)3:34
13Interlude J'blague Avec la Balle0:07
14Passement de Jambes (Version Alternative)5:00
15Ma Salope a Moi4:10
16Nterlude Ami Ou Ennemi0:24
17Arretes de Mentir (featuring Arsenik)5:05
18Nirvana (Piano/Voix)4:10
19Classe Moi Dans la Variet (Remix DJ Erise Et Doct Ness)4:21
20Outro0:17
1Viens Voir Le Docteur (Instrumental)5:12
2Dans Ma Rue (Instrumental)4:01
3Nirvana (Instrumental)5:36
4Passement De Jambes (Instrumental)3:50
5Ne Ici (Instrumental)4:34
6Vanessa (Instrumental)5:06
7Classez Moi Dans La Variet (Instrumental)4:17
8Les Filles Du Moove (Instrumental)4:14
9Si Tu Crois Que Je Peze (Instrumental)3:40
10No Se Vende La Calle (Instrumental)4:17
11Celui Qui Vient Chez Toi (Instrumental)4:11
12Est-Ce Que Ca Le Fait? (Instrumental)4:32
13Tel Pere Tel Fils (Instrumental)4:14
14Premiere Consultation (Instrumental)4:06

Отзывы о товаре Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295990886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Doc Gyneco
Альбом (сингл)
PREMIERE CONSULTATION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

1Viens Voir Le Docteur - Dirty Moog Mix5:22
2Dans Ma Rue (High For The Chronic!)4:01
3Nirvana5:38
4Passement de Jambes3:56
5Ne Ici4:34
6Vanessa5:26
7Classez-moi Dans la Variet4:17
8Les Filles Du Moove4:14
9Si Tu Crois Que Je Peze3:40
10No Se Vende la Calle - L.A. Razza Mix (featuring El Maestro)4:17
11Celui Qui Vient Chez Toi (Quand Tu N'es Pas La)4:11
12Est-ce Que ca Le Fait ? (featuring Passi)4:32
13Tel Pere Tel Fils (Papa Was A Rollin' Stone)4:14
14Premiere Consultation4:07
1Interlude Promo 19960:27
2Viens Voir Le Docteur (Version Alternative) (Nouveau Mix 2016)5:05
3Le Mec En Vogue -Inedit3:27
4Interlude Les Filles Que J'aime1:12
5Ne Rue Case Negre (featuring MC Janik)4:27
6Interlude Dans Ma Rue - Interview0:22
7In My Street (White M Mix) (featuring Jm Sissoko)3:31
8Histoire D'un Mec - Inedit4:54
9Intro Interview Baskets Blanches1:07
10Nirvana (Version Alternative)5:05
11Interlude Charles Aznavour Tous Les Matins0:29
12La Boheme - Inedit (featuring Assia)3:34
13Interlude J'blague Avec la Balle0:07
14Passement de Jambes (Version Alternative)5:00
15Ma Salope a Moi4:10
16Nterlude Ami Ou Ennemi0:24
17Arretes de Mentir (featuring Arsenik)5:05
18Nirvana (Piano/Voix)4:10
19Classe Moi Dans la Variet (Remix DJ Erise Et Doct Ness)4:21
20Outro0:17
1Viens Voir Le Docteur (Instrumental)5:12
2Dans Ma Rue (Instrumental)4:01
3Nirvana (Instrumental)5:36
4Passement De Jambes (Instrumental)3:50
5Ne Ici (Instrumental)4:34
6Vanessa (Instrumental)5:06
7Classez Moi Dans La Variet (Instrumental)4:17
8Les Filles Du Moove (Instrumental)4:14
9Si Tu Crois Que Je Peze (Instrumental)3:40
10No Se Vende La Calle (Instrumental)4:17
11Celui Qui Vient Chez Toi (Instrumental)4:11
12Est-Ce Que Ca Le Fait? (Instrumental)4:32
13Tel Pere Tel Fils (Instrumental)4:14
14Premiere Consultation (Instrumental)4:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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