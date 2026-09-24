Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на цветном виниле шестого студийного альбома Somewhere in Time культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году. Лимитированное издание на желтом виниле включает эксклюзивный 3D Future Past World Tour Lenticular Print.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).
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Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
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Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
Отзывы о товаре Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка