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Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка

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Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Look Of Love
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716335
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458986808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Look Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
S' Wonderful, Love Letters, I Remember You, Cry Me A River, Besame Mucho, The Night We Called It A Day, Dancing In The Dark, I Get Along Without You Very Well, The Look Of Love, Maybe You'll Be There
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка

"The Look of Love" — это пышная коллекция баллад и мелодий босса-новы, напоминающая классические альбомы Фрэнка Синатры, такие как "In the Wee Small Hours" и "Only The Lonely". Но элегантные фортепианные соло, чувственный вокал и современное чувство юмора являются неподражаемыми визитными карточками Дайаны Кролл.

Отзывы о товаре Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458986808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
The Look Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
S' Wonderful, Love Letters, I Remember You, Cry Me A River, Besame Mucho, The Night We Called It A Day, Dancing In The Dark, I Get Along Without You Very Well, The Look Of Love, Maybe You'll Be There
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
"The Look of Love" — это пышная коллекция баллад и мелодий босса-новы, напоминающая классические альбомы Фрэнка Синатры, такие как "In the Wee Small Hours" и "Only The Lonely". Но элегантные фортепианные соло, чувственный вокал и современное чувство юмора являются неподражаемыми визитными карточками Дайаны Кролл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - The Look Of Love (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458986808) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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