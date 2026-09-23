Simon Rattle - Brahms: The Symphonies (Box) (0190296266966) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Brahms: The Symphonies
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 605155
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296266966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Brahms: The Symphonies
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon Rattle - Brahms: The Symphonies (Box) (0190296266966) виниловая пластинка
1. LP 1 Symphony No. 1 In C Minor, Op. 68. I. Un Poco Sostenuto – Allegro – Meno Allegro. 2. II. Andante Sostenuto. 3. III. Un Poco Allegretto E Grazioso. 4. IV. Finale: Adagio – Pi? Andante – Allegro Non Troppo, Ma Con Brio – Pi? Allegro. 5. LP 2 Symphony No. 2 In D Major, Op. 73. I. Allegro Non Troppo. 6. II. Adagio Non Troppo. 7. III. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino). 8. IV. Allegro Con Spirito. 9. LP 3 Symphony No. 3 In F Major, Op. 90. I. Allegro Con Brio. 10. II. Andante. 11. III. Poco Allegretto. 12. IV. Allegro. 13. LP 4 Symphony No. 4 In E Minor, Op. 98. I. Allegro Non Troppo. 14. II. Andante Moderato. 15. III. Allegro Giocoso. 16. IV. Allegro Energico E Passionato.
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0190296266966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Brahms: The Symphonies
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
1. LP 1 Symphony No. 1 In C Minor, Op. 68. I. Un Poco Sostenuto – Allegro – Meno Allegro. 2. II. Andante Sostenuto. 3. III. Un Poco Allegretto E Grazioso. 4. IV. Finale: Adagio – Pi? Andante – Allegro Non Troppo, Ma Con Brio – Pi? Allegro. 5. LP 2 Symphony No. 2 In D Major, Op. 73. I. Allegro Non Troppo. 6. II. Adagio Non Troppo. 7. III. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino). 8. IV. Allegro Con Spirito. 9. LP 3 Symphony No. 3 In F Major, Op. 90. I. Allegro Con Brio. 10. II. Andante. 11. III. Poco Allegretto. 12. IV. Allegro. 13. LP 4 Symphony No. 4 In E Minor, Op. 98. I. Allegro Non Troppo. 14. II. Andante Moderato. 15. III. Allegro Giocoso. 16. IV. Allegro Energico E Passionato.
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Simon Rattle - Brahms: The Symphonies (Box) (0190296266966) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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