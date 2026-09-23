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Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка

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Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 7
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 8
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 9
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 10
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 11
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 12
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 7
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 8
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 9
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 10
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 11
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 12
  • Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455047724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, She’s 22, Take It Back, After The Fall, 4 Broken Hearts, Travelin’ On, Out On The Road, Happy Pills, Miriam, All A Dream, Killing Time, I Don't Wanna Hear Another Sound, Out On The Road (Mondo Version), Miriam (Peter Bjorn & John Remix), Good Morning (David Andrew Sitek Remix), She's 22 (David Andrew Sitek Remix), Take It Back (David Andrew Sitek Remix), After The Fall (David Andrew Sitek Remix), Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, Sh
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка

В 2001 году Нора Джонс дебютировала с ставшим классическим альбомом "Come Away With Me", в котором джаз, поп, блюз и нотки кантри слились в совершенно уникальной манере, и добилась мультиплатинового статуса и нескольких премий Грэмми. Нора Джонс, добившаяся всемирной славы практически в одночасье, в последующие годы не стала рабски придерживаться успешной концепции, а снова и снова пробовала себя в разных звуках и стилях, на радость своим поклонникам. Например, в 2011 году она выступила в качестве приглашенной певицы с Danger Mouse и Daniele Luppi для их альбома "Rome". Вдохновленный этим сотрудничеством, альбом "Little Broken Hearts" был выпущен в следующем году в сотрудничестве с Danger Mouse.

Отзывы о товаре Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455047724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, She’s 22, Take It Back, After The Fall, 4 Broken Hearts, Travelin’ On, Out On The Road, Happy Pills, Miriam, All A Dream, Killing Time, I Don't Wanna Hear Another Sound, Out On The Road (Mondo Version), Miriam (Peter Bjorn & John Remix), Good Morning (David Andrew Sitek Remix), She's 22 (David Andrew Sitek Remix), Take It Back (David Andrew Sitek Remix), After The Fall (David Andrew Sitek Remix), Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, Sh
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 2001 году Нора Джонс дебютировала с ставшим классическим альбомом "Come Away With Me", в котором джаз, поп, блюз и нотки кантри слились в совершенно уникальной манере, и добилась мультиплатинового статуса и нескольких премий Грэмми. Нора Джонс, добившаяся всемирной славы практически в одночасье, в последующие годы не стала рабски придерживаться успешной концепции, а снова и снова пробовала себя в разных звуках и стилях, на радость своим поклонникам. Например, в 2011 году она выступила в качестве приглашенной певицы с Danger Mouse и Daniele Luppi для их альбома "Rome". Вдохновленный этим сотрудничеством, альбом "Little Broken Hearts" был выпущен в следующем году в сотрудничестве с Danger Mouse.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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