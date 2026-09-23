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Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка

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Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 7
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 8
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 9
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 10
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 11
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 12
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 13
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 14
Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 10
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 11
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 12
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 13
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 14
  • Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500849
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Загружаем...
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Загружаем...
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Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398661612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Soul
Трек-лист
Welcome 2 America, Running Game (Son Of A Slave Master), Born 2 Die, 1000 Light Years From Here, Hot Summer, Stand Up And B Strong, Check The Record, Same Page, Different Book, When She Comes, 1010 (Rin Tin Tin), Yes, One Day We Will All B Free
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка

Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость. Вскоре после завершения альбома "Welcome 2 America" Принс отправился в уникальное турне с одноименным названием, которое включало несколько выступлений в нескольких городах США, завершившихся историческим «21 Nite Stand» в The Forum в Инглвуде, Калифорния. Делюкс-издание "Welcome 2 America" включает в себя полный студийный альбом на компакт-диске и черном виниле (в сопровождении цифровой загрузки в высоком разрешении), а также никогда ранее не публиковавшееся полное концертное видео шоу Принса 28 апреля 2011 года в The Forum, предствленное в формате 1080p HD со стереозвуком, объемным звуком 5.1 и звуком Dolby Atmos. На всех виниловых изданиях с трех сторон будет музыка, а с четвертой - коллекционная гравировка.Также альбом будет выпущен на CD и двойном виниле в гейтфолде.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398661612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Welcome 2 America
Жанр
Soul
Трек-лист
Welcome 2 America, Running Game (Son Of A Slave Master), Born 2 Die, 1000 Light Years From Here, Hot Summer, Stand Up And B Strong, Check The Record, Same Page, Different Book, When She Comes, 1010 (Rin Tin Tin), Yes, One Day We Will All B Free
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость. Вскоре после завершения альбома "Welcome 2 America" Принс отправился в уникальное турне с одноименным названием, которое включало несколько выступлений в нескольких городах США, завершившихся историческим «21 Nite Stand» в The Forum в Инглвуде, Калифорния. Делюкс-издание "Welcome 2 America" включает в себя полный студийный альбом на компакт-диске и черном виниле (в сопровождении цифровой загрузки в высоком разрешении), а также никогда ранее не публиковавшееся полное концертное видео шоу Принса 28 апреля 2011 года в The Forum, предствленное в формате 1080p HD со стереозвуком, объемным звуком 5.1 и звуком Dolby Atmos. На всех виниловых изданиях с трех сторон будет музыка, а с четвертой - коллекционная гравировка.Также альбом будет выпущен на CD и двойном виниле в гейтфолде.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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Отзывы


Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка - стоимость товара 8400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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