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OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка

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0196587922214, Виниловая пластинка OST, God Of War Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) - фото 1
0196587922214, Виниловая пластинка OST, God Of War Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587922214, Виниловая пластинка OST, God Of War Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) - фото 1
  • 0196587922214, Виниловая пластинка OST, God Of War Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636517
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: God Of War: Ragnarok, A Sons Path, The Hand Of Odin, Giantess Of Ironwood, Huldra Brothers, Holding On, Svartalfheim, Pull Of The Light, Alfheim, Jotunheim, Gryla, Whispered Souls, Vanaheim, The Hidden Beast, To Forgive Or To Kill, Asgard, Muspelheim And Niflheim, Midgard, The Mermaid, Remembering Faye, Return To Helheim, The Hammer Of Thor, The Mask, Ragnarok, The All-Father, Raebs Lament, Letting Go, Blood Upon The Snow

Отзывы о товаре OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: God Of War: Ragnarok, A Sons Path, The Hand Of Odin, Giantess Of Ironwood, Huldra Brothers, Holding On, Svartalfheim, Pull Of The Light, Alfheim, Jotunheim, Gryla, Whispered Souls, Vanaheim, The Hidden Beast, To Forgive Or To Kill, Asgard, Muspelheim And Niflheim, Midgard, The Mermaid, Remembering Faye, Return To Helheim, The Hammer Of Thor, The Mask, Ragnarok, The All-Father, Raebs Lament, Letting Go, Blood Upon The Snow
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