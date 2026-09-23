OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636517
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: God Of War: Ragnarok, A Sons Path, The Hand Of Odin, Giantess Of Ironwood, Huldra Brothers, Holding On, Svartalfheim, Pull Of The Light, Alfheim, Jotunheim, Gryla, Whispered Souls, Vanaheim, The Hidden Beast, To Forgive Or To Kill, Asgard, Muspelheim And Niflheim, Midgard, The Mermaid, Remembering Faye, Return To Helheim, The Hammer Of Thor, The Mask, Ragnarok, The All-Father, Raebs Lament, Letting Go, Blood Upon The Snow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: God Of War: Ragnarok, A Sons Path, The Hand Of Odin, Giantess Of Ironwood, Huldra Brothers, Holding On, Svartalfheim, Pull Of The Light, Alfheim, Jotunheim, Gryla, Whispered Souls, Vanaheim, The Hidden Beast, To Forgive Or To Kill, Asgard, Muspelheim And Niflheim, Midgard, The Mermaid, Remembering Faye, Return To Helheim, The Hammer Of Thor, The Mask, Ragnarok, The All-Father, Raebs Lament, Letting Go, Blood Upon The Snow
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST (Game) - God Of War: Ragnarok (Bear McCreary) (coloured) (0196587922214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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