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Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка

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Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка - фото 1
Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Grieg: Lyric Pieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка - фото 1
  • Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722230
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Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка
8 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Grieg: Lyric Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lyric Pieces, Book 1, Op. 12: No. 1, Arietta, Lyric Pieces, Book 2, Op. 38: No. 1, Berceuse, Lyric Pieces, Book 3, Op. 43 No. 1, Butterfly, No. 2, Solitary Traveller, Lyric Pieces, Book 4, Op. 47 No. 2, Albumblatt, No. 3, Melodie, No. 4, Halling (Norwegian Folk Dance), Lyric Pieces, Book 5, Op. 54 No. 4, Notturno, No. 5, Scherzo, Lyric Pieces, Book 6, Op. 57: No. 6, Homesickness, Lyric Pieces, Book 7, Op. 62, No. 4, Brooklet, No. 6, Homeward, Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: No. 5, Ballad, Lyric Pi
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Original Source – 486 7581
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка

Эту запись лирические пьес Эдварда Грига, сделанную знаменитым пианистом Эмилем Гилельсом в 1972 году, несомненно, можно считать важной вехой в истории фортепиано. Хотя пьесы Грига известны тем, что их легко освоить даже любителям, динамика и красочное богатство нюансов, которые Гилельс привносит в композиции, безусловно, не имеют себе равных. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Grieg: Lyric Pieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lyric Pieces, Book 1, Op. 12: No. 1, Arietta, Lyric Pieces, Book 2, Op. 38: No. 1, Berceuse, Lyric Pieces, Book 3, Op. 43 No. 1, Butterfly, No. 2, Solitary Traveller, Lyric Pieces, Book 4, Op. 47 No. 2, Albumblatt, No. 3, Melodie, No. 4, Halling (Norwegian Folk Dance), Lyric Pieces, Book 5, Op. 54 No. 4, Notturno, No. 5, Scherzo, Lyric Pieces, Book 6, Op. 57: No. 6, Homesickness, Lyric Pieces, Book 7, Op. 62, No. 4, Brooklet, No. 6, Homeward, Lyric Pieces, Book 8, Op. 65: No. 5, Ballad, Lyric Pi
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Original Source – 486 7581
Страна производитель
США
Описание
Эту запись лирические пьес Эдварда Грига, сделанную знаменитым пианистом Эмилем Гилельсом в 1972 году, несомненно, можно считать важной вехой в истории фортепиано. Хотя пьесы Грига известны тем, что их легко освоить даже любителям, динамика и красочное богатство нюансов, которые Гилельс привносит в композиции, безусловно, не имеют себе равных. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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