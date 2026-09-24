Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка
Эту запись лирические пьес Эдварда Грига, сделанную знаменитым пианистом Эмилем Гилельсом в 1972 году, несомненно, можно считать важной вехой в истории фортепиано. Хотя пьесы Грига известны тем, что их легко освоить даже любителям, динамика и красочное богатство нюансов, которые Гилельс привносит в композиции, безусловно, не имеют себе равных. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 650 руб.1913 руб. в СплитSwallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) винилов...
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитMark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитRammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитJanelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) вин...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитTom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитOST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитThe Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) вин...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитOST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (49880080...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитMelody Gardot - The Essential (0602465581058) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Emil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0028948675814) виниловая пластинка