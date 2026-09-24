My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 711532
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 030 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 650 руб.1913 руб. в СплитSwallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) винилов...
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитMark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитRammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитJanelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) вин...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитTom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитOST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитThe Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) вин...
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитOST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (49880080...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитMelody Gardot - The Essential (0602465581058) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка - стоимость товара 8030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка