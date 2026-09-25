Oasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Familiar To Millions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
В наличии
Код товара: 728132
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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5051961005059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Familiar To Millions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuckin' In The Bushes, Go Let It Out, Who Feels Love?, Supersonic, Shakermaker, Acquiesce, Step Out, Gas Panic!, Roll With It, Stand By Me, Wonderwall, Cigarettes & Alcohol, Don't Look Back In Anger, Live Forever, Hey Hey, My My, Champagne Supernova, Rock 'n' Roll Star, Helter Skelter
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный 13 ноября 2000 года, Familiar to Millions стал первым концертным альбомом Oasis и был записан на их знаменательном концерте на стадионе Уэмбли в июле того же года, запечатлев одну из самых любимых групп Великобритании на пике ее популярности. Виниловая версия выпускается ограниченным тиражом впервые с момента оригинального выхода альбома в 2000 году.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[5051961005059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Familiar To Millions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fuckin' In The Bushes, Go Let It Out, Who Feels Love?, Supersonic, Shakermaker, Acquiesce, Step Out, Gas Panic!, Roll With It, Stand By Me, Wonderwall, Cigarettes & Alcohol, Don't Look Back In Anger, Live Forever, Hey Hey, My My, Champagne Supernova, Rock 'n' Roll Star, Helter Skelter
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Великобритания
Первоначально выпущенный 13 ноября 2000 года, Familiar to Millions стал первым концертным альбомом Oasis и был записан на их знаменательном концерте на стадионе Уэмбли в июле того же года, запечатлев одну из самых любимых групп Великобритании на пике ее популярности. Виниловая версия выпускается ограниченным тиражом впервые с момента оригинального выхода альбома в 2000 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Oasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) виниловая пластинка – стоимость товара 8140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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