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Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка

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Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 1
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 2
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 3
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 4
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 5
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 6
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 7
Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Wheeler, Dave Holland, Bill Frisell, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Angel Song
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 1
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 2
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 3
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 4
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 5
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 6
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 7
  • Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665517
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Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка
8 040 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602508143038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Wheeler, Dave Holland, Bill Frisell, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Angel Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nicolette, Present Past, Kind Folk, Unti, Angel Song, Onmo, Nonetheless, Past Present, Kind Of Gentle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка

Впервые на виниле в серии Luminessence выходит Angel Song — студийный альбом джазового трубача и композитора Кенни Уиллера при участии Ли Коница, Дэйва Холланда и Билла Фризелла, первоначально выпущенный ECM в 1997 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. «Призван войти в историю как классика джаза», — таков был вердикт Guardian, когда альбом был выпущен в 1997 году. Далее рецензент писал: «Композиции Уиллера и четыре лучших импровизатора мира создают продуманный сет, который стоит слушать снова и снова. Это красивая, яркая музыка». Angel Song, один из самых ярких альбомов лейбла, объединяет четырех великих импровизаторов, каждый из которых обладает уникальной творческой индивидуальностью, в интимной квартетной сессии без барабанов. Кенни Уиллер — автор девяти захватывающих лиричных камерных джазовых пьес, придающий им особенно захватывающую атмосферу, играя на флюгельгорне и трубе в выразительно-мелодичном диалоге с альт-саксофонистом Ли Коницем. Басовая основа Дэйва Холланда убедительна, как всегда, и дает Биллу Фризеллу всю свободу для гармоничной импровизации. Как и Guardian, Times говорила в 1997 году о «трогательно красивом альбоме: подвижная надежность Холланда закрепляет элегантную звучность Коница, мерцающую утонченность Фризелла и звуковую нежность самого Уиллера». Альбом впервые выпущен на виниле в рамках серии Luminessence и представлен в гейтфолде с сессионными фотографиями.

Отзывы о товаре Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602508143038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kenny Wheeler, Dave Holland, Bill Frisell, Lee Konitz
Альбом (сингл)
Angel Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Nicolette, Present Past, Kind Folk, Unti, Angel Song, Onmo, Nonetheless, Past Present, Kind Of Gentle
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле в серии Luminessence выходит Angel Song — студийный альбом джазового трубача и композитора Кенни Уиллера при участии Ли Коница, Дэйва Холланда и Билла Фризелла, первоначально выпущенный ECM в 1997 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. «Призван войти в историю как классика джаза», — таков был вердикт Guardian, когда альбом был выпущен в 1997 году. Далее рецензент писал: «Композиции Уиллера и четыре лучших импровизатора мира создают продуманный сет, который стоит слушать снова и снова. Это красивая, яркая музыка». Angel Song, один из самых ярких альбомов лейбла, объединяет четырех великих импровизаторов, каждый из которых обладает уникальной творческой индивидуальностью, в интимной квартетной сессии без барабанов. Кенни Уиллер — автор девяти захватывающих лиричных камерных джазовых пьес, придающий им особенно захватывающую атмосферу, играя на флюгельгорне и трубе в выразительно-мелодичном диалоге с альт-саксофонистом Ли Коницем. Басовая основа Дэйва Холланда убедительна, как всегда, и дает Биллу Фризеллу всю свободу для гармоничной импровизации. Как и Guardian, Times говорила в 1997 году о «трогательно красивом альбоме: подвижная надежность Холланда закрепляет элегантную звучность Коница, мерцающую утонченность Фризелла и звуковую нежность самого Уиллера». Альбом впервые выпущен на виниле в рамках серии Luminessence и представлен в гейтфолде с сессионными фотографиями.
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Отзывы


Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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