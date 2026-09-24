Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка
Days Of Black - студийный альбом 2017 года голландской электронной рок-группы Clan Of Xymox. Издание на оранжево-черном виниле.. Clan of Xymox, также известные как просто Xymox, - голландская электронная-рок-группа из Неймегена, образованная в 1981 году и известная как пионеры дарквэйв-музыки. Clan of Xymox состояла из трио певцов и авторов песен - Ронни Мурингса, Анки Вольберта и Питера Нутена - и добилась успеха в 1980-х годах, выпустив свои первые два альбома на 4AD, а затем издав третий и четвертый альбомы на Wing Records и записав хит-сингл в США. Их релизы 1980-х годов включали синтипоп/электронную танцевальную музыку. Группа до сих пор активна, продолжает гастролировать и выпускать пластинки с Мурингсом в качестве единственного оставшегося оригинального автора песен и певца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитThe Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитFrank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитOutkast - Atliens - deluxe (0194398820415) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитMarillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пла...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитAnders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) ...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитSimon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитJerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) ви...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (019802876711...
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в Сплит4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитAlphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитYes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 780 руб.1945 руб. в СплитSwallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) винилов...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка