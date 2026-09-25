Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 730377
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Характеристики
Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ground Up
Barcode
[0199350770517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Трек-лист
Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ground Up
Barcode
[0199350770517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Трек-лист
Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
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Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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