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Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка

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Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 1
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 2
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 3
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 4
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 5
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 6
Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Electric Lady
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 1
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 2
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 3
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 4
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 5
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 6
  • Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка
7 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678623264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Electric Lady
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка

Альбом The Electric Lady 2013 года, американской певицы Жанель Монэ, отпечатан ограниченным тиражом на двойном прозрачном виниле в гейтфолде. Эта пластинка входит в коллекцию Atlantic Records 75th Anniversary Collection.

Отзывы о товаре Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678623264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janelle Monae
Альбом (сингл)
The Electric Lady
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом The Electric Lady 2013 года, американской певицы Жанель Монэ, отпечатан ограниченным тиражом на двойном прозрачном виниле в гейтфолде. Эта пластинка входит в коллекцию Atlantic Records 75th Anniversary Collection.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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