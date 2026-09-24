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George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка

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George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 5
George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Living in the Material World
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 5
  • George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538968927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Living in the Material World
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Sue Me, Sue You Blues, The Light That Has Lighted The World, Dont Let Me Wait Too Long, Who Can See It Living In The Material World, The Lord Loves The One (That Loves The Lord), Be Here Now, Try Some Buy Some, The Day The World Gets Round, That Is All, Miss ODell
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка

Альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в 1973 году. В 2023 году был выпущен юбилейный переиздание альбома в формате 2 LP,

Отзывы о товаре George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538968927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Living in the Material World
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Give Me Love (Give Me Peace On Earth), Sue Me, Sue You Blues, The Light That Has Lighted The World, Dont Let Me Wait Too Long, Who Can See It Living In The Material World, The Lord Loves The One (That Loves The Lord), Be Here Now, Try Some Buy Some, The Day The World Gets Round, That Is All, Miss ODell
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в 1973 году. В 2023 году был выпущен юбилейный переиздание альбома в формате 2 LP,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538968927) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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