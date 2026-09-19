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Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка

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Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 1
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 2
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 3
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 4
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 5
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 6
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 7
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 8
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 9
Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402416
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537087785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Haul Away, Fon't Forget Your Hat, Privateering, Miss You Blues, Corned Beef City, Go, Love, Hot Or What, Yon Two Crows, Seattle, Kingdom Of God, Got To Have Something, Radio City Serenade, I Used To Could, Gator Blood, Bluebird, Dream Of The Drowned Submariner, Blood And Water, Today Is Okay, After The Beanstalk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка

Track List

A1Redbud Tree
A2Haul Away
A3Don't Forget Your Hat
A4Privateering
A5Miss You Blues
B1Corned Beef City
B2Go, Love
B3Hot Or What
B4Yon Two Crows
B5Seattle
C1Kingdom Of Gold
C2Got To Have Something
C3Radio City Serenade
C4I Used To Could
C5Gator Blood
D1Bluebird
D2Dream Of The Drowned Submariner
D3Blood And Water
D4Today Is Okay
D5After The Beanstalk

Отзывы о товаре Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537087785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Haul Away, Fon't Forget Your Hat, Privateering, Miss You Blues, Corned Beef City, Go, Love, Hot Or What, Yon Two Crows, Seattle, Kingdom Of God, Got To Have Something, Radio City Serenade, I Used To Could, Gator Blood, Bluebird, Dream Of The Drowned Submariner, Blood And Water, Today Is Okay, After The Beanstalk
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Redbud Tree
A2Haul Away
A3Don't Forget Your Hat
A4Privateering
A5Miss You Blues
B1Corned Beef City
B2Go, Love
B3Hot Or What
B4Yon Two Crows
B5Seattle
C1Kingdom Of Gold
C2Got To Have Something
C3Radio City Serenade
C4I Used To Could
C5Gator Blood
D1Bluebird
D2Dream Of The Drowned Submariner
D3Blood And Water
D4Today Is Okay
D5After The Beanstalk
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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