Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 715699
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Mode
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Moderato – Andante Assai)
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Mode
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Moderato – Andante Assai)
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка – стоимость товара 8030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка