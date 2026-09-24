Colin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
The Love It Took To Leave You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 715769
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Характеристики
Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[0615764007273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
The Love It Took To Leave You
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Love It Took To Leave You, The Six, The Augur, Hollowing, To Think We Knew From Fear, Malediction, Green And Grey And Fading Light, Strike Your Forge And Grin Ember, So Say The Soaring Bullbats, Bloodrest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Colin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) виниловая пластинка
Колин Стетсон — канадско-американский саксофонист, музыкант, играющий на нескольких струнах, и композитор из Монреаля. Обладатель премии JUNO Award 2024 за инструментальный альбом и премии ASCAP Screen Music Award 2023 за фильм «Меню». Наиболее известен своими саундтреками к таким фильмам, как «Меню», «Наследственность» и «Техасская резня бензопилой». Известен сотрудничеством с Томом Уэйтсом, Arcade Fire, TV on the Radio, Feist и Bon Iver.
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Бренд
invada
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Invada
Barcode
[0615764007273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Colin Stetson
Альбом (сингл)
The Love It Took To Leave You
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Love It Took To Leave You, The Six, The Augur, Hollowing, To Think We Knew From Fear, Malediction, Green And Grey And Fading Light, Strike Your Forge And Grin Ember, So Say The Soaring Bullbats, Bloodrest
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Колин Стетсон — канадско-американский саксофонист, музыкант, играющий на нескольких струнах, и композитор из Монреаля. Обладатель премии JUNO Award 2024 за инструментальный альбом и премии ASCAP Screen Music Award 2023 за фильм «Меню». Наиболее известен своими саундтреками к таким фильмам, как «Меню», «Наследственность» и «Техасская резня бензопилой». Известен сотрудничеством с Томом Уэйтсом, Arcade Fire, TV on the Radio, Feist и Bon Iver.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Colin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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