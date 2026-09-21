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Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка

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Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
All For You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707316
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465149500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
All For You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Errand Girl For Rhythm, Gee Baby, Ain't I Good To You, You Call It Madness, Frim Fram Sauce, Boulevard Of Broken Dreams Baby Baby All The Time, Hit That Jive Jack, Me, I'm Thru With Love, Deed I Do, A Blossom Fell, If I Had You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка

Третий студийный альбом канадской певицы Дайаны Кролл, выпущенный в 1996 году. СЕРИЯ VERVE ACOUSTIC SOUNDS: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. All for You - это трибьют-альбом Nat King Cole Trio, выпущенный в 1996 году, до того, как Дайана Кролл стала суперзвездой джазовой сцены. Несмотря на гораздо более коммерчески успешные альбомы, которые последовали за этим, именно All for You по-прежнему больше всего вдохновляет критиков сегодня. Очень личные фортепианные интерпретации на гамбургском Steinway с ненавязчивым сопровождением группы и почти пугающе присутствующим голосом свидетельствуют о глубоком увлечении Кролл работой Нэта Кинг Коула как пианиста. До записи в Нью-Йорке в октябре 1995 года Дайана Кролл несколько месяцев гастролировала с гитаристом Расселом Мэлоуном и басистом Полом Келлером. Она была убеждена, что очарование работы Nat King Cole Trio можно передать, только если играет настоящая группа, а не кучка студийных музыкантов, собранных вместе.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465149500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
All For You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Errand Girl For Rhythm, Gee Baby, Ain't I Good To You, You Call It Madness, Frim Fram Sauce, Boulevard Of Broken Dreams Baby Baby All The Time, Hit That Jive Jack, Me, I'm Thru With Love, Deed I Do, A Blossom Fell, If I Had You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Третий студийный альбом канадской певицы Дайаны Кролл, выпущенный в 1996 году. СЕРИЯ VERVE ACOUSTIC SOUNDS: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. All for You - это трибьют-альбом Nat King Cole Trio, выпущенный в 1996 году, до того, как Дайана Кролл стала суперзвездой джазовой сцены. Несмотря на гораздо более коммерчески успешные альбомы, которые последовали за этим, именно All for You по-прежнему больше всего вдохновляет критиков сегодня. Очень личные фортепианные интерпретации на гамбургском Steinway с ненавязчивым сопровождением группы и почти пугающе присутствующим голосом свидетельствуют о глубоком увлечении Кролл работой Нэта Кинг Коула как пианиста. До записи в Нью-Йорке в октябре 1995 года Дайана Кролл несколько месяцев гастролировала с гитаристом Расселом Мэлоуном и басистом Полом Келлером. Она была убеждена, что очарование работы Nat King Cole Trio можно передать, только если играет настоящая группа, а не кучка студийных музыкантов, собранных вместе.
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Отзывы


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