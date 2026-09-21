Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка
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Описание товара Diana Krall - All For You (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465149500) виниловая пластинка
Третий студийный альбом канадской певицы Дайаны Кролл, выпущенный в 1996 году. СЕРИЯ VERVE ACOUSTIC SOUNDS: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. All for You - это трибьют-альбом Nat King Cole Trio, выпущенный в 1996 году, до того, как Дайана Кролл стала суперзвездой джазовой сцены. Несмотря на гораздо более коммерчески успешные альбомы, которые последовали за этим, именно All for You по-прежнему больше всего вдохновляет критиков сегодня. Очень личные фортепианные интерпретации на гамбургском Steinway с ненавязчивым сопровождением группы и почти пугающе присутствующим голосом свидетельствуют о глубоком увлечении Кролл работой Нэта Кинг Коула как пианиста. До записи в Нью-Йорке в октябре 1995 года Дайана Кролл несколько месяцев гастролировала с гитаристом Расселом Мэлоуном и басистом Полом Келлером. Она была убеждена, что очарование работы Nat King Cole Trio можно передать, только если играет настоящая группа, а не кучка студийных музыкантов, собранных вместе.
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