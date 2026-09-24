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Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка

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Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 1
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 2
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 3
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 4
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 5
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 6
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 7
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 8
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 9
Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Peggy Lee
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Jazz, Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 1
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 2
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 3
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 4
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 5
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 6
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 7
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 8
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 9
  • Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692744
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Загружаем...
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Загружаем...
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Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435120898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Peggy Lee
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Black Coffee, Ive Got You Under My Skin, Easy Living, My Heart Belongs To Daddy, It Aint Necessarily So, Gee Baby, Aint I Good To You, A Woman Alone With The Blues, I Didnt Know What Time It Was, (Ah, The Apple Trees) When The World Was Young, Love Me Or Leave Me, Youre My Thrill, Theres A Small Hotel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1956 года. Содержание: Black Coffee, Ive Got You Under My Skin, Easy Living, My Heart Belongs To Daddy, It Aint Necessarily So, Gee Baby, Aint I Good To You, A Woman Alone With The Blues, I Didnt Know What Time It Was, (Ah, The Apple Trees) When The World Was Young, Love Me Or Leave Me, Youre My Thrill, Theres A Small Hotel

Отзывы о товаре Peggy Lee - Black Coffee (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435120898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435120898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Peggy Lee
Альбом (сингл)
Black Coffee
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Black Coffee, Ive Got You Under My Skin, Easy Living, My Heart Belongs To Daddy, It Aint Necessarily So, Gee Baby, Aint I Good To You, A Woman Alone With The Blues, I Didnt Know What Time It Was, (Ah, The Apple Trees) When The World Was Young, Love Me Or Leave Me, Youre My Thrill, Theres A Small Hotel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1956 года. Содержание: Black Coffee, Ive Got You Under My Skin, Easy Living, My Heart Belongs To Daddy, It Aint Necessarily So, Gee Baby, Aint I Good To You, A Woman Alone With The Blues, I Didnt Know What Time It Was, (Ah, The Apple Trees) When The World Was Young, Love Me Or Leave Me, Youre My Thrill, Theres A Small Hotel
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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