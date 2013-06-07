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Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка

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Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2013
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Total Death
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2013
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Total Death
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом норвежской группы Darkthrone, вышедший в 1996 году.

Отзывы о товаре Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.06.2013
Исполнитель
Darkthrone
Альбом (сингл)
Total Death
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Седьмой студийный альбом норвежской группы Darkthrone, вышедший в 1996 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Total Death (0801056832917) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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