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Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка

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Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 1
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 2
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 3
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 4
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 5
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 6
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2012
Исполнитель
Darkthrone
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 1
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 2
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 3
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 4
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 5
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 6
  • Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2012
Исполнитель
Darkthrone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, вышедший на лейбле Moonfog Productions 10 марта 2003 года. По утверждению участников группы, запись диска заняла всего 26 часов.

Отзывы о товаре Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2012
Исполнитель
Darkthrone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Одиннадцатый студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone, вышедший на лейбле Moonfog Productions 10 марта 2003 года. По утверждению участников группы, запись диска заняла всего 26 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - Hate Them (0801056840110) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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