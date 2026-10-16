Caravan - Caravan (0600753357651) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
В наличии
Код товара: 626313
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4 250 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753357651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Place Of My Own, Ride, Policeman, Love Song With Flute, Cecil Rons, Magic Man, Grandma's Lawn, Where But For Caravan Would I?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Caravan - Caravan (0600753357651) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Place Of My Own, Ride, Policeman, Love Song With Flute, Cecil Rons, Magic Man, Grandma's Lawn, Where But For Caravan Would I?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753357651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Place Of My Own, Ride, Policeman, Love Song With Flute, Cecil Rons, Magic Man, Grandma's Lawn, Where But For Caravan Would I?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Place Of My Own, Ride, Policeman, Love Song With Flute, Cecil Rons, Magic Man, Grandma's Lawn, Where But For Caravan Would I?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Купить Caravan - Caravan (0600753357651) виниловая пластинка - по цене 4250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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