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Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка

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Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 2
Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 2
  • Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361575519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, Let It Be No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), Let It Be No More (Heavy Vocals)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 2 сентября 2022 года на лейбле Nuclear Blast.

Отзывы о товаре Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361575519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, Let It Be No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), Let It Be No More (Heavy Vocals)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Двенадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 2 сентября 2022 года на лейбле Nuclear Blast.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка – стоимость товара 5250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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