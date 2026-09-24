Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
В наличии
Код товара: 718320
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом вышел очень трогательным. В принципе сама работа - своего рода напоминание того, за что и полюбили творчество Бориса Гребенщиков и его постоянно сменяющийся состав музыкантов. Есть и забавные моменты, где например Борис Борисович запамятовал начало песни “Про рыбу”.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом вышел очень трогательным. В принципе сама работа - своего рода напоминание того, за что и полюбили творчество Бориса Гребенщиков и его постоянно сменяющийся состав музыкантов. Есть и забавные моменты, где например Борис Борисович запамятовал начало песни “Про рыбу”.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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