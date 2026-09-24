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Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка

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Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом вышел очень трогательным. В принципе сама работа - своего рода напоминание того, за что и полюбили творчество Бориса Гребенщиков и его постоянно сменяющийся состав музыкантов. Есть и забавные моменты, где например Борис Борисович запамятовал начало песни “Про рыбу”.

Отзывы о товаре Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Записки О Флоре И Фауне
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Инструментал, Укравший дождь, Уйдешь своим путем, Танец, Иванов, Электрический пёс, Все, что я хочу, 10 прекрасных дам, Рыба, Вавилон, Песня для нового быта, Глядя в телевизор, Мой друг музыкант, С той стороны зеркального стекла, Никто из нас не выйдет отсюда живым, Перекресток, Нам всем будет лучше, Сельские леди и джентльмены, Сталь, Пригородный блюз, Железнодорожная вода, Начальник фарфоровой башни, Моя альтернатива, 25 к 10, Мне хотелось бы видеть тебя, Козлодоев, Мочалкин блюз
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом вышел очень трогательным. В принципе сама работа - своего рода напоминание того, за что и полюбили творчество Бориса Гребенщиков и его постоянно сменяющийся состав музыкантов. Есть и забавные моменты, где например Борис Борисович запамятовал начало песни “Про рыбу”.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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