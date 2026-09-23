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Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный

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Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 1
Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 2
Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 1
  • Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 2
  • Внешний корпус для HDD/SSD 2.5&quot; AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625464
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный
750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
133x15x74
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х20
Вес, г.
100

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный

2.5" Внешний бокс AgeStar 3UB2P4 – это простой способ использовать классический SSD-диск формата 2.5" в качестве внешнего накопителя. Просто поместите устройство внутрь и пользуйтесь всеми его возможностями без каких-либо ограничений. Внешний бокс AgeStar 3UB2P4 выполнен из высококачественного прозрачного пластика и способен надежно защитить накопитель от внешних воздействий. Простая конструкция делает установку диска простой и удобной. Для его внутреннего подключения используется интерфейс SATA III. Внешнее подключение производится при помощи разъема USB-B с интерфейсом 3.2 Gen1. Благодаря ему скорость передачи данных может достигать 5 Гбит/с. Комплектация внешнего бокса включает в себя кабель для подключения.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Габариты (ШxВxГ), мм
133x15x74
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" Внешний бокс AgeStar 3UB2P4 – это простой способ использовать классический SSD-диск формата 2.5" в качестве внешнего накопителя. Просто поместите устройство внутрь и пользуйтесь всеми его возможностями без каких-либо ограничений. Внешний бокс AgeStar 3UB2P4 выполнен из высококачественного прозрачного пластика и способен надежно защитить накопитель от внешних воздействий. Простая конструкция делает установку диска простой и удобной. Для его внутреннего подключения используется интерфейс SATA III. Внешнее подключение производится при помощи разъема USB-B с интерфейсом 3.2 Gen1. Благодаря ему скорость передачи данных может достигать 5 Гбит/с. Комплектация внешнего бокса включает в себя кабель для подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD/SSD 2.5" AgeStar 3UB2P4 (TRANSPARENCY) прозрачный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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