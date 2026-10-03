Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 323476
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
78x16x125
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
89
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5"
Agestar 31UBCP3 - внешний корпус для 2.5-дюймового SATA HDD/SSD, изготовленный из пластика.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
78x16x125
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Agestar 31UBCP3 - внешний корпус для 2.5-дюймового SATA HDD/SSD, изготовленный из пластика.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 31UBCP3 SATA пластик черный 2.5" - стоимость товара 920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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