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Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка

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Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 1
Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 2
Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 3
Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Al Jarreau
Альбом (сингл)
Love & Happiness
Жанр
Funk, Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Jarreau - Love &amp; Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973471260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Al Jarreau
Альбом (сингл)
Love & Happiness
Жанр
Funk, Jazz
Трек-лист
Love And Happiness, Let's Stay Together, Living For You, Tired Of Being Alone, You Ought To Be With Me, The Same Love That Made Me Laugh, Lean On Me, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Use Me, You, Kissin' My Love
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка

Love &, Happiness - ремастированное переиздание сборника американского джазового певца Эла Джерро, вышедшего в 1994 году. Он включает в себя коллекцию соул и джазовых треков, которые демонстрируют уникальный вокальный стиль Джерро. В него вошли такие композиции, как "Ain't No Sunshine", "Love And Happiness" и многие другие. Издание представлено на черном виниле. Эл Джерро - американский джазовый музыкант и певец. Популярность пришла к нему в середине 70-х годов. Джерро семь раз удостаивался премии Грэмми, причем сразу в нескольких музыкальных жанрах - R&,B, поп и джаз. Среди других заслуг музыканта - звезда на Аллее славы в Голливуде и огромный вклад в развитие современной музыки.

Отзывы о товаре Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973471260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Al Jarreau
Альбом (сингл)
Love & Happiness
Жанр
Funk, Jazz
Трек-лист
Love And Happiness, Let's Stay Together, Living For You, Tired Of Being Alone, You Ought To Be With Me, The Same Love That Made Me Laugh, Lean On Me, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Use Me, You, Kissin' My Love
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Love &, Happiness - ремастированное переиздание сборника американского джазового певца Эла Джерро, вышедшего в 1994 году. Он включает в себя коллекцию соул и джазовых треков, которые демонстрируют уникальный вокальный стиль Джерро. В него вошли такие композиции, как "Ain't No Sunshine", "Love And Happiness" и многие другие. Издание представлено на черном виниле. Эл Джерро - американский джазовый музыкант и певец. Популярность пришла к нему в середине 70-х годов. Джерро семь раз удостаивался премии Грэмми, причем сразу в нескольких музыкальных жанрах - R&,B, поп и джаз. Среди других заслуг музыканта - звезда на Аллее славы в Голливуде и огромный вклад в развитие современной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Jarreau - Love & Happiness (3596973471260) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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