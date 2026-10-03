Cold Stares, The, Voices (coloured) (0810020507898) виниловая пластинка
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Описание товара Cold Stares, The, Voices (coloured) (0810020507898) виниловая пластинка
Mascot Records с гордостью объявляет о выпуске Voices, нового студийного альбома блюз-рокеров The Cold Stars, который будет доступен повсюду 10 марта 2023 года. В течение последних десяти лет The Cold Stars неустанно гастролировали по миру как дуэт, поражая аудиторию по всей территории США и Европы яростным, зажигательным живым шоу, которое противоречило их голой игре на гитаре и барабанах. Теперь группа вступает в совершенно новый вид взаимодействия, поскольку они открывают свою следующую главу, добавляя третьего участника и передавая классическое звучание power trio, на котором они выросли, на их взрывном новом альбоме Voices. Цепи были сняты, когда мы делали эту запись, - говорит гитарист / певец Крис Тэпп. Внезапно все параметры, которые диктовали, что мы могли и чего не могли делать, просто исчезли, и мы были свободны создавать любой звук, который мы хотели. Это чувство полного художественного освобождения лежит в основе Voices, которое поднимает фирменную смесь блюза, южного и хард-рока The Cold Stars на новые смелые высоты. Записанный почти полностью всего за два дня с продюсером / инженером / микшером Марком Нидхэмом (Taj Mahal, The Killers, Imagine Dragons, Walk the Moon, Fleetwood Mac), альбом является самой зрелой, эклектичной коллекцией группы на сегодняшний день, в которой в равной степени сочетаются грубая мускулатура и нежные эмоции.
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