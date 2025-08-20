МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 030 руб.
В наличии
Код товара: 622294
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х24
Вес, кг.
6.7
Описание товара МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A
МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
-
В наличииЦена 15 920 руб.3980 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum M6506NW серый (A4, принтер/сканер/копир, 120...
-
В наличииЦена 16 030 руб.4008 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum BM2300AW A4 WiFi белый
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитМФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
-
В наличииЦена 16 370 руб.4093 руб. в СплитПринтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex
-
В наличииЦена 17 320 руб.4330 руб. в СплитМФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 2...
-
В наличииЦена 17 710 руб.4428 руб. в СплитМФУ Xerox WorkCentre 3025BI
-
В наличииЦена 20 160 руб.5040 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum M6550NW черный
-
В наличииЦена 20 630 руб.5158 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum M6557NW A4 Net WiFi серый
-
В наличииЦена 20 850 руб.5213 руб. в СплитЛазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
-
В наличииЦена 20 850 руб.5213 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum M6607NW черный
-
В наличииЦена 20 850 руб.5213 руб. в СплитМФУ лазерный Canon imageClass MF3010 (5252B007/5252B008/5252B011...
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Тип картриджа
черный LaserJet HP150A (W1500A)
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x197x264
Развернуть
Страна производитель
Китай
МФУ HP LaserJet M141W самый компактный в мире в своем классе, разработанный для эффективной работы. Этот принтер предназначен для работы только с картриджами с чипом HP, и в нем используются динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием чипа стороннего производителя.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую
МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A - купить по цене 16030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл идеально. Спасибо большое производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж встал как родной, сообщение о пустом заканчивающемся тонере пропало, никаких ошибок нет. Продавец ответственный, отвечает на вопросы и стремится уладить проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
Положительные впечатления. Картридж подошёл. Качество печати, отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж брал для HP M141w. Пока распечатал только тестовые страницы - качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло хорошо упаковано. Печатает отлично. Продавца советую.
Достоинства:
Комментарий:
доставлено быстро. упаковано отлично. подробная инструкция. печатает хорошо. по ресурсу пока не подскажу. но судя по сборке и общим впечатлениям, все должно быть хорошо. продавца рекомендую