Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)
Оперативная память QUMO [QUM4U-16G2666P19] 16 ГБ находит применение в системном блоке домашней станции или игровой машины начального уровня. Эта одиночная планка стандарта DIMM DDR4 отличается емкостью 16384 МБ и пропускной способностью PC21300. Ее наибольшая поддерживаемая тактовая частота составляет 2666 МГц. Такой модуль позволит модернизировать ваш системный блок и добавить ему оперативной памяти для повышения быстродействия. Память QUMO [QUM4U-16G2666P19] изготавливается на основе черной печатной платы высотой 31.25 мм. На обеих сторонах платы размещены чипы памяти общим количеством 16 шт. ОЗУ характеризуется низким энергопотреблением и предполагает питание с входным напряжением 1.4 В.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает я доволен рекомендуб
Достоинства:
Комментарий:
Брал давно, давно работает. Сбоев нет и проблем тоже. Тащит стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальная оперативная память ноут теперь не узнать, он просто летает как истребитель. Всем советую Продавец молодец
Достоинства:
Комментарий:
работает, на ноутбук HP pavilion 16-a008ur подошла
Достоинства:
Комментарий:
Определилась без проблем, старая 1 ранга, новая 2 ранга, объем и частоты совпадают
Достоинства:
Комментарий:
работает в 2х каналах, на acer an515-54-51cu нормально работает
Достоинства:
Комментарий:
поставид в ноут asus gl702vm. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Машина работает, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Странно пояему то показывает 20ГБ
Достоинства:
Комментарий:
отлично, ноутбук зажил по новому
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на acer aspire e5-575g Ёмкость соответствует 15,9 г доступно
Достоинства:
Комментарий:
На asus tuf gaming f15 подошло и работают уже 2 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошло для Lenovo Ideapad 320 17IKB, работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Обновил ноутбук с 8 гб до 32 гб, все отлично работает, значительный прирост фпс
Достоинства:
Комментарий:
DDR4 2666Гц 16г пришла в фирменнной упаковке. Совершенно целая. На acer nitro 5 встала без проблем комп увидел моментально. Цена по отношению с рынком адекватная. Продавца рекомендую. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь все подошло работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает, тайминги норм
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Подружилась с планкой Самсунг
Достоинства:
Комментарий:
всё чётко, ноут летает, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Память работает. Поставил в ноут Гравитон, встала без шаманства. Завелась на 3200
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Взял уже вторую. С первой частоту перепутал:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Быстро и чётко!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все в целости, подошла, полностью рабочая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Никаких неполадок не обнаружилось. Берите смело!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
уже перу не первый раз замечаний нет
Достоинства:
Комментарий:
Удивительно, но обычный недорогой ноут спустя три года стал работать намного шустрее) при этом не перегревается. Стало комфортнее работать за ноутом
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на ноутбук Aser Aspire 3 A315. Спасибо продавцу за помощь в подборе.
Достоинства:
Комментарий:
Для ноутбука очень хорошо подошло.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. Блондинка смогла . Работает
Достоинства:
Комментарий:
На ноутбук подошла, сразу определилась, месяц спустя проблем нет
Отзывы о товаре Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает я доволен рекомендуб
Достоинства:
Комментарий:
Брал давно, давно работает. Сбоев нет и проблем тоже. Тащит стабильно.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальная оперативная память ноут теперь не узнать, он просто летает как истребитель. Всем советую Продавец молодец
Достоинства:
Комментарий:
работает, на ноутбук HP pavilion 16-a008ur подошла
Достоинства:
Комментарий:
Определилась без проблем, старая 1 ранга, новая 2 ранга, объем и частоты совпадают
Достоинства:
Комментарий:
работает в 2х каналах, на acer an515-54-51cu нормально работает
Достоинства:
Комментарий:
поставид в ноут asus gl702vm. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Машина работает, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Странно пояему то показывает 20ГБ
Достоинства:
Комментарий:
отлично, ноутбук зажил по новому
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на acer aspire e5-575g Ёмкость соответствует 15,9 г доступно
Достоинства:
Комментарий:
На asus tuf gaming f15 подошло и работают уже 2 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошло для Lenovo Ideapad 320 17IKB, работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Обновил ноутбук с 8 гб до 32 гб, все отлично работает, значительный прирост фпс
Достоинства:
Комментарий:
DDR4 2666Гц 16г пришла в фирменнной упаковке. Совершенно целая. На acer nitro 5 встала без проблем комп увидел моментально. Цена по отношению с рынком адекватная. Продавца рекомендую. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь все подошло работает
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает, тайминги норм
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Подружилась с планкой Самсунг
Достоинства:
Комментарий:
всё чётко, ноут летает, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Память работает. Поставил в ноут Гравитон, встала без шаманства. Завелась на 3200
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное. Взял уже вторую. С первой частоту перепутал:)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Быстро и чётко!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все в целости, подошла, полностью рабочая, советую
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. Никаких неполадок не обнаружилось. Берите смело!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
уже перу не первый раз замечаний нет
Достоинства:
Комментарий:
Удивительно, но обычный недорогой ноут спустя три года стал работать намного шустрее) при этом не перегревается. Стало комфортнее работать за ноутом
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на ноутбук Aser Aspire 3 A315. Спасибо продавцу за помощь в подборе.
Достоинства:
Комментарий:
Для ноутбука очень хорошо подошло.
Достоинства:
Комментарий:
все супер. Блондинка смогла . Работает
Достоинства:
Комментарий:
На ноутбук подошла, сразу определилась, месяц спустя проблем нет