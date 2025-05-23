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Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)

32 Отзывы
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Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621988
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)

Оперативная память QUMO [QUM4U-16G2666P19] 16 ГБ находит применение в системном блоке домашней станции или игровой машины начального уровня. Эта одиночная планка стандарта DIMM DDR4 отличается емкостью 16384 МБ и пропускной способностью PC21300. Ее наибольшая поддерживаемая тактовая частота составляет 2666 МГц. Такой модуль позволит модернизировать ваш системный блок и добавить ему оперативной памяти для повышения быстродействия. Память QUMO [QUM4U-16G2666P19] изготавливается на основе черной печатной платы высотой 31.25 мм. На обеих сторонах платы размещены чипы памяти общим количеством 16 шт. ОЗУ характеризуется низким энергопотреблением и предполагает питание с входным напряжением 1.4 В.

Отзывы о товаре Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей ф.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает я доволен рекомендуб
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал давно, давно работает. Сбоев нет и проблем тоже. Тащит стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальная оперативная память ноут теперь не узнать, он просто летает как истребитель. Всем советую Продавец молодец
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, на ноутбук HP pavilion 16-a008ur подошла
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Данил

Достоинства:


Комментарий:
Определилась без проблем, старая 1 ранга, новая 2 ранга, объем и частоты совпадают
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает в 2х каналах, на acer an515-54-51cu нормально работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
поставид в ноут asus gl702vm. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Машина работает, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алмаз С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно пояему то показывает 20ГБ
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, ноутбук зажил по новому
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на acer aspire e5-575g Ёмкость соответствует 15,9 г доступно
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
На asus tuf gaming f15 подошло и работают уже 2 месяца
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошло для Lenovo Ideapad 320 17IKB, работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Данила В.

Достоинства:


Комментарий:
Обновил ноутбук с 8 гб до 32 гб, все отлично работает, значительный прирост фпс
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Георгий Р.

Достоинства:


Комментарий:
DDR4 2666Гц 16г пришла в фирменнной упаковке. Совершенно целая. На acer nitro 5 встала без проблем комп увидел моментально. Цена по отношению с рынком адекватная. Продавца рекомендую. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь все подошло работает
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Егор Э.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает, тайминги норм
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Работает без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подружилась с планкой Самсунг
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё чётко, ноут летает, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Воробьев Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Память работает. Поставил в ноут Гравитон, встала без шаманства. Завелась на 3200
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Взял уже вторую. С первой частоту перепутал:)
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Быстро и чётко!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все в целости, подошла, полностью рабочая, советую
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Никаких неполадок не обнаружилось. Берите смело!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
уже перу не первый раз замечаний нет
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Попова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Удивительно, но обычный недорогой ноут спустя три года стал работать намного шустрее) при этом не перегревается. Стало комфортнее работать за ноутом
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на ноутбук Aser Aspire 3 A315. Спасибо продавцу за помощь в подборе.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноутбука очень хорошо подошло.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер. Блондинка смогла . Работает
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
На ноутбук подошла, сразу определилась, месяц спустя проблем нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память QUMO [QUM4U-16G2666P19] 16 ГБ находит применение в системном блоке домашней станции или игровой машины начального уровня. Эта одиночная планка стандарта DIMM DDR4 отличается емкостью 16384 МБ и пропускной способностью PC21300. Ее наибольшая поддерживаемая тактовая частота составляет 2666 МГц. Такой модуль позволит модернизировать ваш системный блок и добавить ему оперативной памяти для повышения быстродействия. Память QUMO [QUM4U-16G2666P19] изготавливается на основе черной печатной платы высотой 31.25 мм. На обеих сторонах платы размещены чипы памяти общим количеством 16 шт. ОЗУ характеризуется низким энергопотреблением и предполагает питание с входным напряжением 1.4 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей ф.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает я доволен рекомендуб
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Брал давно, давно работает. Сбоев нет и проблем тоже. Тащит стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальная оперативная память ноут теперь не узнать, он просто летает как истребитель. Всем советую Продавец молодец
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, на ноутбук HP pavilion 16-a008ur подошла
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Данил

Достоинства:


Комментарий:
Определилась без проблем, старая 1 ранга, новая 2 ранга, объем и частоты совпадают
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает в 2х каналах, на acer an515-54-51cu нормально работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
поставид в ноут asus gl702vm. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Машина работает, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алмаз С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно пояему то показывает 20ГБ
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, ноутбук зажил по новому
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на acer aspire e5-575g Ёмкость соответствует 15,9 г доступно
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
На asus tuf gaming f15 подошло и работают уже 2 месяца
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошло для Lenovo Ideapad 320 17IKB, работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Данила В.

Достоинства:


Комментарий:
Обновил ноутбук с 8 гб до 32 гб, все отлично работает, значительный прирост фпс
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Георгий Р.

Достоинства:


Комментарий:
DDR4 2666Гц 16г пришла в фирменнной упаковке. Совершенно целая. На acer nitro 5 встала без проблем комп увидел моментально. Цена по отношению с рынком адекватная. Продавца рекомендую. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь все подошло работает
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Егор Э.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает, тайминги норм
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Работает без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подружилась с планкой Самсунг
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё чётко, ноут летает, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Воробьев Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Память работает. Поставил в ноут Гравитон, встала без шаманства. Завелась на 3200
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное. Взял уже вторую. С первой частоту перепутал:)
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Быстро и чётко!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все в целости, подошла, полностью рабочая, советую
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Никаких неполадок не обнаружилось. Берите смело!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
уже перу не первый раз замечаний нет
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Попова Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Удивительно, но обычный недорогой ноут спустя три года стал работать намного шустрее) при этом не перегревается. Стало комфортнее работать за ноутом
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на ноутбук Aser Aspire 3 A315. Спасибо продавцу за помощь в подборе.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Для ноутбука очень хорошо подошло.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все супер. Блондинка смогла . Работает
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
На ноутбук подошла, сразу определилась, месяц спустя проблем нет


Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (QUM4U-16G2666P19) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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