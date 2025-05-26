Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb DIMM (KF436C17BBK2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb DIMM (KF436C17BBK2/16)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти DDR4 объемом 16 ГБ — это сбалансированное решение для пользователей, которым важно повысить отзывчивость системы и закрыть потребности современных игр и приложений без переплаты. Он отлично подойдет для сборки или апгрейда игрового ПК среднего уровня, эффективной работы в требовательных программах для монтажа или проектирования, а также для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и фоновых процессов. Эта память уверенно справляется с повседневными и игровыми нагрузками, находясь в ценовом сегменте между базовыми офисными модулями и дорогими разогнанными комплектами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM для DDR4, и не подойдет для старых платформ. Форм-фактор DIMM подтверждает, что перед вами планки для настольных персональных компьютеров, и их нельзя установить в ноутбук или компактную систему, где требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ двухканальной памяти — оптимальный объем для большинства современных задач. Номинальная частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость загрузки уровней, а также на плавность работы в тяжеловесных приложениях. В реальных сценариях такая комбинация объема и частоты позволит запускать современные игры на высоких настройках, комфортно работать с видео в разрешении Full HD и держать открытыми десятки вкладок, не испытывая подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 17, что в связке с частотой 3600 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить нужную частоту и тайминги в BIOS материнской платы одной опцией, избавляя от необходимости ручного разгона и тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B) при использовании материнских плат с поддержкой DDR4. Важно помнить, что для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с соответствующей поддержкой, а на некоторых бюджетных платах максимальная стабильная частота памяти может быть ниже. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что особенно важно при сборке в корпусах с ограниченным пространством. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных рабочих станций или систем, где важна прежде всего надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, увеличивающий эффективную пропускную способность вдвое по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, с чередованием. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется докупать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5, физически установить эти планки в неподходящий слот невозможно. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему, но если ваши задачи сводятся к офисной работе и веб-серфингу, можно рассмотреть более доступные модули с меньшей частотой, а для профессионального 4К-монтажа или работы с огромными базами данных стоит задуматься о наборе из 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти DDR4 объемом 16 ГБ — это сбалансированное решение для пользователей, которым важно повысить отзывчивость системы и закрыть потребности современных игр и приложений без переплаты. Он отлично подойдет для сборки или апгрейда игрового ПК среднего уровня, эффективной работы в требовательных программах для монтажа или проектирования, а также для комфортной многозадачности с множеством вкладок браузера и фоновых процессов. Эта память уверенно справляется с повседневными и игровыми нагрузками, находясь в ценовом сегменте между базовыми офисными модулями и дорогими разогнанными комплектами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM для DDR4, и не подойдет для старых платформ. Форм-фактор DIMM подтверждает, что перед вами планки для настольных персональных компьютеров, и их нельзя установить в ноутбук или компактную систему, где требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ двухканальной памяти — оптимальный объем для большинства современных задач. Номинальная частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость загрузки уровней, а также на плавность работы в тяжеловесных приложениях. В реальных сценариях такая комбинация объема и частоты позволит запускать современные игры на высоких настройках, комфортно работать с видео в разрешении Full HD и держать открытыми десятки вкладок, не испытывая подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 17, что в связке с частотой 3600 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить нужную частоту и тайминги в BIOS материнской платы одной опцией, избавляя от необходимости ручного разгона и тонкой настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core (чипсеты серий Z, B, H) и AMD Ryzen (чипсеты серий X и B) при использовании материнских плат с поддержкой DDR4. Важно помнить, что для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с соответствующей поддержкой, а на некоторых бюджетных платах максимальная стабильная частота памяти может быть ниже. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что особенно важно при сборке в корпусах с ограниченным пространством. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных рабочих станций или систем, где важна прежде всего надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, увеличивающий эффективную пропускную способность вдвое по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, с чередованием. Если вы планируете в будущем расширить объем, рекомендуется докупать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5, физически установить эти планки в неподходящий слот невозможно. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему, но если ваши задачи сводятся к офисной работе и веб-серфингу, можно рассмотреть более доступные модули с меньшей частотой, а для профессионального 4К-монтажа или работы с огромными базами данных стоит задуматься о наборе из 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb DIMM (KF436C17BBK2/16)
Достоинства:
Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Достоинства:
Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
топовая память, минусов нет
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Достоинства:
Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Достоинства:
Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Достоинства:
Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Достоинства:
Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Достоинства:
Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Достоинства:
Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Достоинства:
Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Достоинства:
Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Достоинства:
Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть