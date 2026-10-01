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Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный

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Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 3
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 4
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 5
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 6
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 7
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 8
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 9
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 10
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 11
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 12
Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 3
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 4
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 5
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 6
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 7
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 8
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 9
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 10
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 11
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 12
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621516
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
120х120х60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х8
Вес, г.
325

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный

Портативная акустика HYUNDAI — это стильное и компактное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение где бы вы ни находились. Благодаря малому весу всего 0,33 кг, эту колонку удобно брать с собой в любое место, будь то пикник, прогулка или путешествие. Колонка оснащена одним динамиком мощностью 5 Вт, предлагая чистый моно звук, который удовлетворит ваши повседневные аудиопотребности. Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 7 часов непрерывного воспроизведения, что делает её отличным вариантом для длительных выездных мероприятий. Подключение к устройствам происходит через современную версию Bluetooth v5.0, обеспечивающую стабильное соединение и экономное потребление заряда. Кроме того, высокий уровень отношения сигнал/шум в 90 дБ гарантирует чёткое воспроизведение звуковых деталей без искажений. Корпус изделия выполнен из прочного пластика чёрного цвета, что придаёт колонке современный и универсальный вид. Она станет не только функциональным элементом вашего отдыха, но и стильным аксессуаром, подходящим под любой интерьер или атмосферу события. Акустика HYUNDAI не оснащена дисплеем, сохраняя максимальную простоту в использовании. Это устройство идеально подходит для тех, кто ценит качественный звук, мобильность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
90
Цвет
черный
Особенности
встроенный радиоприемник
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
120х120х60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика HYUNDAI — это стильное и компактное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение где бы вы ни находились. Благодаря малому весу всего 0,33 кг, эту колонку удобно брать с собой в любое место, будь то пикник, прогулка или путешествие. Колонка оснащена одним динамиком мощностью 5 Вт, предлагая чистый моно звук, который удовлетворит ваши повседневные аудиопотребности. Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 7 часов непрерывного воспроизведения, что делает её отличным вариантом для длительных выездных мероприятий. Подключение к устройствам происходит через современную версию Bluetooth v5.0, обеспечивающую стабильное соединение и экономное потребление заряда. Кроме того, высокий уровень отношения сигнал/шум в 90 дБ гарантирует чёткое воспроизведение звуковых деталей без искажений. Корпус изделия выполнен из прочного пластика чёрного цвета, что придаёт колонке современный и универсальный вид. Она станет не только функциональным элементом вашего отдыха, но и стильным аксессуаром, подходящим под любой интерьер или атмосферу события. Акустика HYUNDAI не оснащена дисплеем, сохраняя максимальную простоту в использовании. Это устройство идеально подходит для тех, кто ценит качественный звук, мобильность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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