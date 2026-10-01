Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1010 черный
Портативная акустика HYUNDAI — это стильное и компактное устройство, обеспечивающее качественное звуковое сопровождение где бы вы ни находились. Благодаря малому весу всего 0,33 кг, эту колонку удобно брать с собой в любое место, будь то пикник, прогулка или путешествие. Колонка оснащена одним динамиком мощностью 5 Вт, предлагая чистый моно звук, который удовлетворит ваши повседневные аудиопотребности. Встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 7 часов непрерывного воспроизведения, что делает её отличным вариантом для длительных выездных мероприятий. Подключение к устройствам происходит через современную версию Bluetooth v5.0, обеспечивающую стабильное соединение и экономное потребление заряда. Кроме того, высокий уровень отношения сигнал/шум в 90 дБ гарантирует чёткое воспроизведение звуковых деталей без искажений. Корпус изделия выполнен из прочного пластика чёрного цвета, что придаёт колонке современный и универсальный вид. Она станет не только функциональным элементом вашего отдыха, но и стильным аксессуаром, подходящим под любой интерьер или атмосферу события. Акустика HYUNDAI не оснащена дисплеем, сохраняя максимальную простоту в использовании. Это устройство идеально подходит для тех, кто ценит качественный звук, мобильность и стильный дизайн.
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