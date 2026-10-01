Радиосистема Blink100 B2(TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем 3,5мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
2 передатчика, приемник, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, 3 USB-C кабеля, 2 меховых ветрозащиты, чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
-36 дБ
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
2 передатчика, приемник, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, 3 USB-C кабеля, 2 меховых ветрозащиты, чехол, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
76
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
100
Описание товара Радиосистема Blink100 B2(TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем 3,5мм
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
-36 дБ
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Комплектация
2 передатчика, приемник, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, 3 USB-C кабеля, 2 меховых ветрозащиты, чехол, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
76
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Blink100 B2(TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем 3,5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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