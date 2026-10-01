Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A
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Характеристики
Описание товара Наушники Beats Studio Buds White MJ4Y3EE/A
Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) имеют двухкамерный корпус. Это помогает снизить риск появления постороннего шума и обеспечивает эффективное распределение звука по каналам. Встроенный цифровой процессор отвечает за чистое звучание без искажений. Модель поддерживает два режима работы. При выборе активного шумоподавления пользователь может наслаждаться любимыми музыкальными композициями в местах с большим скоплением людей. Прозрачный режим переключает наушники в фоновое звучание. Функцию удобно использовать при переходе дороги. Беспроводные наушники с микрофоном Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling White (MJ4Y3EE/A) оснащены емким аккумулятором. При полном заряде батарея обеспечивает до 8 ч непрерывной эксплуатации устройства. Для восполнения рабочего ресурса наушников есть специальный футляр, который можно использовать в качестве док-станции. В комплекте с моделью поставляются силиконовые вкладыши разного размера. Это дает пользователю возможность самостоятельно выбрать оптимальную форму амбушюр. Наушники подключаются к совместимым устройствам посредством технологии беспроводной связи Bluetooth.
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