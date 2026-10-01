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Наушники A4Tech HS-8i черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HS-8i черный

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Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 2
Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 3
Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 1
  • Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 3
  • Наушники A4Tech HS-8i черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники A4Tech HS-8i черный
910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
207

Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный

Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный Проводная гарнитура A4Tech HS-8I предназначена для совместного использования с компьютерами, игровыми консолями и мобильными устройствами, в которых есть разъем аудио 3.5 мм. Динамические излучатели 40 мм с расширенным диапазоном частот 20-20000 Гц формируют насыщенный и детализированный звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге передает голос без искажений. Благодаря эргономичной форме накладных амбушюр и облегченному оголовью она комфортно располагается, не вызывая ощущения усталости в продолжительной эксплуатации. A4Tech HS-8I подключается с помощью аудиокабеля 3.5 мм. На корпусе предусмотрен регулятор громкости.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HS-8i черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный Проводная гарнитура A4Tech HS-8I предназначена для совместного использования с компьютерами, игровыми консолями и мобильными устройствами, в которых есть разъем аудио 3.5 мм. Динамические излучатели 40 мм с расширенным диапазоном частот 20-20000 Гц формируют насыщенный и детализированный звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге передает голос без искажений. Благодаря эргономичной форме накладных амбушюр и облегченному оголовью она комфортно располагается, не вызывая ощущения усталости в продолжительной эксплуатации. A4Tech HS-8I подключается с помощью аудиокабеля 3.5 мм. На корпусе предусмотрен регулятор громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech HS-8i черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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