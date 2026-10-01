Наушники A4Tech HS-8i черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 621410
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
207
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный Проводная гарнитура A4Tech HS-8I предназначена для совместного использования с компьютерами, игровыми консолями и мобильными устройствами, в которых есть разъем аудио 3.5 мм. Динамические излучатели 40 мм с расширенным диапазоном частот 20-20000 Гц формируют насыщенный и детализированный звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге передает голос без искажений. Благодаря эргономичной форме накладных амбушюр и облегченному оголовью она комфортно располагается, не вызывая ощущения усталости в продолжительной эксплуатации. A4Tech HS-8I подключается с помощью аудиокабеля 3.5 мм. На корпусе предусмотрен регулятор громкости.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech HS-8i черный Проводная гарнитура A4Tech HS-8I предназначена для совместного использования с компьютерами, игровыми консолями и мобильными устройствами, в которых есть разъем аудио 3.5 мм. Динамические излучатели 40 мм с расширенным диапазоном частот 20-20000 Гц формируют насыщенный и детализированный звук. Всенаправленный микрофон на подвижной штанге передает голос без искажений. Благодаря эргономичной форме накладных амбушюр и облегченному оголовью она комфортно располагается, не вызывая ощущения усталости в продолжительной эксплуатации. A4Tech HS-8I подключается с помощью аудиокабеля 3.5 мм. На корпусе предусмотрен регулятор громкости.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Наушники A4Tech HS-8i черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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