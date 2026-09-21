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Наушники Tecno BD04 Air Midnight Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники Tecno BD04 Air Midnight Blue

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Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 1
Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 2
Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 3
Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 4
Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 1
  • Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 2
  • Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 3
  • Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 4
  • Наушники TECNO BD04 Air Midnight Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696250
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
75

Описание товара Наушники Tecno BD04 Air Midnight Blue

Наушники TWS Tecno Buds 4 Air синего цвета воспроизводят стереозвук в широком частотном диапазоне – от 20 до 20000 Гц. Устройство соответствует классу пылевлагозащиты IPX4 и подходит для эксплуатации под дождем. Благодаря наличию микрофона наушники исполняют роль гарнитуры и могут использоваться для телефонных разговоров без помощи рук.

Отзывы о товаре Наушники Tecno BD04 Air Midnight Blue




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Tecno Buds 4 Air синего цвета воспроизводят стереозвук в широком частотном диапазоне – от 20 до 20000 Гц. Устройство соответствует классу пылевлагозащиты IPX4 и подходит для эксплуатации под дождем. Благодаря наличию микрофона наушники исполняют роль гарнитуры и могут использоваться для телефонных разговоров без помощи рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Tecno BD04 Air Midnight Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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