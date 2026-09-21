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Наушники Tecno BD04 Air Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Tecno BD04 Air Black

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Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 2
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 3
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 4
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 5
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 6
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 7
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 8
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 9
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 10
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 11
Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 1
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 2
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 3
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 4
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 5
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 6
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 7
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 8
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 9
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 10
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 11
  • Наушники Tecno BD04 Air Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705879
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Зарядный кейс, наушники, набор амбушюр в размерах S/M/L, руководство пользователя
Цвет
черный
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х4
Вес, г.
78

Описание товара Наушники Tecno BD04 Air Black

Наушники TECNO представляют собой стильное и функциональное устройство, объединяющее передовые технологии и современный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром как для работы, так и для спорта. Оснащенные беспроводным подключением по Bluetooth, наушники обеспечивают свободу движения и комфорт при использовании. Встроенный микрофон позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Одним из ключевых преимуществ наушников TECNO является длительное время работы. На одном заряде они могут функционировать до 5,5 часов, а благодаря комплектному зарядному кейсу общее время автономной работы увеличивается до впечатляющих 22 часов. Поддержка беспроводной зарядки чехла делает процесс восполнения энергии простым и быстрым. Сопротивление в 30 ? гарантирует стабильную и качественную передачу звука, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или подкасты. Эти наушники идеально подойдут тем, кто ценит качество звучания и современные технологии.

Отзывы о товаре Наушники Tecno BD04 Air Black




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Зарядный кейс, наушники, набор амбушюр в размерах S/M/L, руководство пользователя
Цвет
черный
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5.5
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TECNO представляют собой стильное и функциональное устройство, объединяющее передовые технологии и современный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром как для работы, так и для спорта. Оснащенные беспроводным подключением по Bluetooth, наушники обеспечивают свободу движения и комфорт при использовании. Встроенный микрофон позволяет легко принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Одним из ключевых преимуществ наушников TECNO является длительное время работы. На одном заряде они могут функционировать до 5,5 часов, а благодаря комплектному зарядному кейсу общее время автономной работы увеличивается до впечатляющих 22 часов. Поддержка беспроводной зарядки чехла делает процесс восполнения энергии простым и быстрым. Сопротивление в 30 ? гарантирует стабильную и качественную передачу звука, что позволяет полностью погрузиться в любимую музыку или подкасты. Эти наушники идеально подойдут тем, кто ценит качество звучания и современные технологии.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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