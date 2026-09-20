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Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019)

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Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 1
Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 2
Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 1
  • Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 2
  • Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557276
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
395

Описание товара Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019)

Универсальная гарнитура с микрофоном Оклик HS-M400 станет верным напарником во время компьютерных игр, прослушивания музыки и работы. Она весит всего 139 г, обладает мягкими амбушюрами и адаптивным оголовьем, что позволяет комфортно носить наушники несколько часов подряд, не опасаясь усталости. Модель оснащена большими 40-миллиметровыми динамиками. Она воспроизводит звук в широком диапазоне 20 Гц – 20 кГц и поддерживает формат стерео 2.0. Благодаря этому в HS-M400 можно наслаждаться превосходным ярким и живым звучанием. Аксессуар относится к закрытому типу: чашки наушников плотно облегают ухо и создают акустическую камеру для дополнительного усиления ударных басов. Положение всенаправленного микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Функция пассивного шумоподавления уберет лишние звуки, когда вы разговариваете в игровом чате или на онлайн-встречах с коллегами. Если микрофон не нужен постоянно, его можно откинуть наверх. Длинный 1,8-метровый USB-кабель удобно подключается к системному блоку. На проводе расположен функциональный контроллер, который позволяет регулировать громкость и отключать микрофон.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-M400 черный (1532019)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная гарнитура с микрофоном Оклик HS-M400 станет верным напарником во время компьютерных игр, прослушивания музыки и работы. Она весит всего 139 г, обладает мягкими амбушюрами и адаптивным оголовьем, что позволяет комфортно носить наушники несколько часов подряд, не опасаясь усталости. Модель оснащена большими 40-миллиметровыми динамиками. Она воспроизводит звук в широком диапазоне 20 Гц – 20 кГц и поддерживает формат стерео 2.0. Благодаря этому в HS-M400 можно наслаждаться превосходным ярким и живым звучанием. Аксессуар относится к закрытому типу: чашки наушников плотно облегают ухо и создают акустическую камеру для дополнительного усиления ударных басов. Положение всенаправленного микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Функция пассивного шумоподавления уберет лишние звуки, когда вы разговариваете в игровом чате или на онлайн-встречах с коллегами. Если микрофон не нужен постоянно, его можно откинуть наверх. Длинный 1,8-метровый USB-кабель удобно подключается к системному блоку. На проводе расположен функциональный контроллер, который позволяет регулировать громкость и отключать микрофон.
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