Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H110 серебристый (981-000271)
Наушники Logitech H110 – это многофункциональная стереогарнитура. Во время прохождения игр вас будет сопровождать объемный звук, также гарнитура подойдет для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Регулируемое оголовье настраивается для более удобного размещения на голове. Накладная конструкция амбушюр гарантирует ясное и насыщенное звучание. Гарнитура Logitech H110 имеет универсальную конструкцию, которая позволяет закреплять микрофон с любой стороны. Динамический интервал 20–20000 Гц обеспечивает полное погружение в мир музыки. Чувствительность 58 дБ позволяет добиться большой громкости. Подключение к музыкальному устройству происходит благодаря соединительному шнуру, который вставляется в разъем 3.5 мм. Длина кабеля составляет 1.83 м. Одностороннее соединение исключает неудобства при работе с мышью или клавиатурой. Излучатели динамического типа расположены с каждой стороны.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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