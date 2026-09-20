Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 Play Black M2420E1 (BHR8776GL)
Динамический драйвер размером 10 мм обеспечивает невероятную производительность, низкие искажения, насыщенные басы и более четкие высокие тона. Одним движение открытия крышки кейса наушники обеспечивают быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами. Также, зарядный кейс поддерживает сброс настроек для быстрой работы и легкого сопряжения. Bluetooth 5.4 обеспечивает лучшее и более быстрое взаимодействие, что дает стабильный звук с меньшим энергопотреблением для длительного прослушивания. Полного заряда аккумулятора наушников хватит до 7 часов автономной работы и до 36 часов автономной работы с портативным кейсом для зарядки. Алгоритм Al-шумоподавления точно различает человеческий голос и окружающий шум, поэтому даже в самых шумных условиях наушники точно улавливают звук голоса и эффективно уменьшает окружающий шум. Благодаря уникальному дизайну наушники комфортно носить в течение всего дня, а вес одного наушника составляет всего 3.6 грамма. Степень защиты от окружающей среды по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками во время тренировок. Сенсорное управление позволяет легко принимать или отклонять входящие вызовы и переключать музыкальные композиции.
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