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Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный

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Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 1
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 2
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 3
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 4
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 5
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 6
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 7
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 8
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 9
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 10
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 11
Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Функции особенности
7 степеней обжаривания
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 1
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 2
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 3
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 4
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 5
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 6
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 7
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 8
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 9
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 10
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 11
  • Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619481
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Прочее
съемный поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Материал корпуса
пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х17
Вес, г.
967

Описание товара Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный

Тостер Starwind ST7003 с 2 отделениями представляет собой компактного и простого в управлении ассистента, при непосредственном участии которого вы с легкостью приготовите сытный и аппетитный завтрак для всей семьи. Расположенные в основании прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение прибора. Механические элементы управления позволят быстро определиться с наиболее подходящей среди 7 ступеней обжарки. Тостер Starwind ST7003 оснащен вместительным отсеком для компактного расположения сетевого шнура. Внутрь специального поддона попадают избыточные крошки, что значительно облегчает последующий уход, а также избавляет от необходимости очищать те или иные кухонные поверхности. Нажав на соответствующую кнопку, вы сможете отменить ошибочно выбранные параметры.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Starwind ST7003 700Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Тостеры
Дополнительный цвет
черный
Прочее
съемный поддон для крошек
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Материал корпуса
пластик
Мощность
700 Вт
Основной цвет
красный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Развернуть
Автоматический выброс тостов
да
Функции особенности
7 степеней обжаривания
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Starwind ST7003 с 2 отделениями представляет собой компактного и простого в управлении ассистента, при непосредственном участии которого вы с легкостью приготовите сытный и аппетитный завтрак для всей семьи. Расположенные в основании прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение прибора. Механические элементы управления позволят быстро определиться с наиболее подходящей среди 7 ступеней обжарки. Тостер Starwind ST7003 оснащен вместительным отсеком для компактного расположения сетевого шнура. Внутрь специального поддона попадают избыточные крошки, что значительно облегчает последующий уход, а также избавляет от необходимости очищать те или иные кухонные поверхности. Нажав на соответствующую кнопку, вы сможете отменить ошибочно выбранные параметры.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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