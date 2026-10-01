Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый
Starwind SBP1113c – это компактный помощник любой хозяйки, выполненный в стильной зелёно-белой цветовой палитре. Основные плюсы данной модели – это высокая мобильность, простота управления и возможность работать с любой ёмкостью. В комплекте поставки их представлено две, но, по сути, только фантазия ограничивает повара в выборе посуды при использовании Starwind SBP1113c. К блендеру прилагается удобный мерный стакан для точного следования рецептуре. Также в наборе с устройством поставляется удобный венчик для взбивания воздушных смесей, например, в кондитерском деле. Альтернатива ему – измельчитель с ножами, способный превратить в равномерную массу даже достаточно жёсткие ингредиенты. Многофункциональность – одна из важных отличительных черт прибора. Прямо из коробки он готов выполнять широчайший пул самых разных задач: от взбивания до измельчения. Блендер работает на двух скоростях, чтобы гарантировать эффективность при взаимодействии с любыми компонентами с минимумом брызг и максимумом результативности. С имеющейся мощность в 750 Ватт прибор легко справляется с большинством продуктов. Для изготовления прибора используются только экологичные и устойчивые к длительному использованию материалы, такие как нержавеющая сталь для погружной части и экологичный пищевой пластик для всего остального, включая тару. Ножи блендера также выполнены из нержавейки, чтобы гарантировать длительное бесперебойное время работы без намёка на появление коррозии.
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