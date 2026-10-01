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Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый

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Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619432
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, мерный стакан, инструкция
Вакуумная функция
нет
Размеры в упаковке, см
20х17х13
Вес, г.
992

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый

Starwind SBP1113c – это компактный помощник любой хозяйки, выполненный в стильной зелёно-белой цветовой палитре. Основные плюсы данной модели – это высокая мобильность, простота управления и возможность работать с любой ёмкостью. В комплекте поставки их представлено две, но, по сути, только фантазия ограничивает повара в выборе посуды при использовании Starwind SBP1113c. К блендеру прилагается удобный мерный стакан для точного следования рецептуре. Также в наборе с устройством поставляется удобный венчик для взбивания воздушных смесей, например, в кондитерском деле. Альтернатива ему – измельчитель с ножами, способный превратить в равномерную массу даже достаточно жёсткие ингредиенты. Многофункциональность – одна из важных отличительных черт прибора. Прямо из коробки он готов выполнять широчайший пул самых разных задач: от взбивания до измельчения. Блендер работает на двух скоростях, чтобы гарантировать эффективность при взаимодействии с любыми компонентами с минимумом брызг и максимумом результативности. С имеющейся мощность в 750 Ватт прибор легко справляется с большинством продуктов. Для изготовления прибора используются только экологичные и устойчивые к длительному использованию материалы, такие как нержавеющая сталь для погружной части и экологичный пищевой пластик для всего остального, включая тару. Ножи блендера также выполнены из нержавейки, чтобы гарантировать длительное бесперебойное время работы без намёка на появление коррозии.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP1113 750Вт белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, мерный стакан, инструкция
Вакуумная функция
нет
Описание
Starwind SBP1113c – это компактный помощник любой хозяйки, выполненный в стильной зелёно-белой цветовой палитре. Основные плюсы данной модели – это высокая мобильность, простота управления и возможность работать с любой ёмкостью. В комплекте поставки их представлено две, но, по сути, только фантазия ограничивает повара в выборе посуды при использовании Starwind SBP1113c. К блендеру прилагается удобный мерный стакан для точного следования рецептуре. Также в наборе с устройством поставляется удобный венчик для взбивания воздушных смесей, например, в кондитерском деле. Альтернатива ему – измельчитель с ножами, способный превратить в равномерную массу даже достаточно жёсткие ингредиенты. Многофункциональность – одна из важных отличительных черт прибора. Прямо из коробки он готов выполнять широчайший пул самых разных задач: от взбивания до измельчения. Блендер работает на двух скоростях, чтобы гарантировать эффективность при взаимодействии с любыми компонентами с минимумом брызг и максимумом результативности. С имеющейся мощность в 750 Ватт прибор легко справляется с большинством продуктов. Для изготовления прибора используются только экологичные и устойчивые к длительному использованию материалы, такие как нержавеющая сталь для погружной части и экологичный пищевой пластик для всего остального, включая тару. Ножи блендера также выполнены из нержавейки, чтобы гарантировать длительное бесперебойное время работы без намёка на появление коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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