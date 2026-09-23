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Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка

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Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 1
Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 2
Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 3
Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 4
Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 1
  • Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 2
  • Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 3
  • Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 4
  • Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617441
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка

This Is Telex - сборник композиций группы Telex, изданный в 2021 году. Лимитированное ремастированное издание в разворотном конверте на двойном виниле: первый диск розового цвета, второй - зелёного. Издание включает как известные композиции, так и совершенно новые. В конверт вложен код на скачивание альбома с официального сайта. Telex - бельгийская группа, образованная в 1978 году в Брюсселе бывшим участником джаз-рок-группы Cos Марком Муленом, Даном Лаксманом и Мишелем Мером с намерением создать что-нибудь по-настоящему европейское, непохожее на рок-музыку, без использования гитар: этим критериям больше всего соответствовала электронная музыка. Группа соединила эстетику диско-музыки, панк-рока и экспериментальной электронной музыки.

Отзывы о товаре Telex - This Is Telex (coloured) (5400863039516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
This Is Telex - сборник композиций группы Telex, изданный в 2021 году. Лимитированное ремастированное издание в разворотном конверте на двойном виниле: первый диск розового цвета, второй - зелёного. Издание включает как известные композиции, так и совершенно новые. В конверт вложен код на скачивание альбома с официального сайта. Telex - бельгийская группа, образованная в 1978 году в Брюсселе бывшим участником джаз-рок-группы Cos Марком Муленом, Даном Лаксманом и Мишелем Мером с намерением создать что-нибудь по-настоящему европейское, непохожее на рок-музыку, без использования гитар: этим критериям больше всего соответствовала электронная музыка. Группа соединила эстетику диско-музыки, панк-рока и экспериментальной электронной музыки.
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