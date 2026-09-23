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Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка

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Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 1
Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 2
Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 3
Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 4
Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 5
Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Love Beach
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 1
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 2
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 3
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 4
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 5
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Love Beach
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка

Love Beach - седьмой студийный альбом 1978 года британской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer. Альбом был выпущен по контрактным обязательствам перед звукозаписывающей компанией. После выпуска этого альбома группа прекратила своё существование до воссоединения, состоявшегося в 1992 году. Композиция Canario представляет собой переработку 4-й части произведения для гитары и оркестра Фантазия для джентльмена Хоакина Родриго. ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Группа Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 году и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Love Beach
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Love Beach - седьмой студийный альбом 1978 года британской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer. Альбом был выпущен по контрактным обязательствам перед звукозаписывающей компанией. После выпуска этого альбома группа прекратила своё существование до воссоединения, состоявшегося в 1992 году. Композиция Canario представляет собой переработку 4-й части произведения для гитары и оркестра Фантазия для джентльмена Хоакина Родриго. ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Группа Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 году и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Emerson Lake & Palmer - Love Beach (4050538180534) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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