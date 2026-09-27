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Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) купить с доставкой в Москве
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Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01)

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Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 1
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 2
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 3
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 4
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 5
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 6
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 7
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 8
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 9
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 10
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 11
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 12
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 13
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 14
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 15
Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 1
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 2
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 3
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 4
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 5
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 6
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 7
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 8
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 9
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 10
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 11
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 12
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 13
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 14
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 15
  • Монитор Digma 34&quot; Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
25 220 руб.  47 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616564
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
12.7

Описание товара Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01)

Монитор Digma Overdrive 34A710Q - это идеальный выбор для тех, кто ищет высокое качество изображения и быструю реакцию экрана. Этот монитор с изогнутым экраном имеет диагональ 34 дюйма и разрешение 3440х1440 пикселей. Матрица VA обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а время отклика всего 1мс гарантирует плавную картинку. Соотношение сторон 21:9 позволяет наслаждаться широким экраном и получать больше информации на одном экране. Яркость 450кд/м2 и частота обновления до 165Гц делают этот монитор идеальным для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. Монитор также оснащен встроенными динамиками, которые позволяют наслаждаться качественным звуком без необходимости подключения дополнительных устройств. Разъемы HDMI и DP позволяют подключить монитор к компьютеру или ноутбуку, а разъем USB (DM34VG01) позволяет подключать дополнительные устройства, такие как клавиатуры, мыши и т. д. Преимущества этого монитора включают высокое качество изображения, быструю реакцию, широкий экран и встроенные динамики. Он идеально подходит для геймеров, дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит качество и удобство в использовании

Отзывы о товаре Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Мониторы
Описание
Монитор Digma Overdrive 34A710Q - это идеальный выбор для тех, кто ищет высокое качество изображения и быструю реакцию экрана. Этот монитор с изогнутым экраном имеет диагональ 34 дюйма и разрешение 3440х1440 пикселей. Матрица VA обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а время отклика всего 1мс гарантирует плавную картинку. Соотношение сторон 21:9 позволяет наслаждаться широким экраном и получать больше информации на одном экране. Яркость 450кд/м2 и частота обновления до 165Гц делают этот монитор идеальным для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. Монитор также оснащен встроенными динамиками, которые позволяют наслаждаться качественным звуком без необходимости подключения дополнительных устройств. Разъемы HDMI и DP позволяют подключить монитор к компьютеру или ноутбуку, а разъем USB (DM34VG01) позволяет подключать дополнительные устройства, такие как клавиатуры, мыши и т. д. Преимущества этого монитора включают высокое качество изображения, быструю реакцию, широкий экран и встроенные динамики. Он идеально подходит для геймеров, дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит качество и удобство в использовании
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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