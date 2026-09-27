Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Digma 34" Overdrive 34A710Q черный (DM34VG01)
Монитор Digma Overdrive 34A710Q - это идеальный выбор для тех, кто ищет высокое качество изображения и быструю реакцию экрана. Этот монитор с изогнутым экраном имеет диагональ 34 дюйма и разрешение 3440х1440 пикселей. Матрица VA обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а время отклика всего 1мс гарантирует плавную картинку. Соотношение сторон 21:9 позволяет наслаждаться широким экраном и получать больше информации на одном экране. Яркость 450кд/м2 и частота обновления до 165Гц делают этот монитор идеальным для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. Монитор также оснащен встроенными динамиками, которые позволяют наслаждаться качественным звуком без необходимости подключения дополнительных устройств. Разъемы HDMI и DP позволяют подключить монитор к компьютеру или ноутбуку, а разъем USB (DM34VG01) позволяет подключать дополнительные устройства, такие как клавиатуры, мыши и т. д. Преимущества этого монитора включают высокое качество изображения, быструю реакцию, широкий экран и встроенные динамики. Он идеально подходит для геймеров, дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит качество и удобство в использовании
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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