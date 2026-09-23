Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 31,5" 32B1N3800/01
**Монитор PHILIPS 32B1N3800 (00/01) — высокое качество изображения и широкие возможности регулировки** Погрузитесь в мир чёткого и детализированного изображения с монитором PHILIPS 32B1N3800! Диагональ экрана — 31,5 дюйма, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) позволит вам насладиться каждым элементом картинки. **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое качество изображения:** технология VA и антибликовая поверхность экрана обеспечивают глубокие чёрные и яркие цвета, а также комфорт при работе в любых условиях освещения. * **Широкие возможности регулировки:** вы можете регулировать высоту, поворачивать монитор по горизонтали и использовать портретный режим — настраивайте экран так, как вам удобно. * **Множество интерфейсов для подключения:** два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и четыре порта USB 3.2 позволят подключить все необходимые устройства. * **Комфорт для глаз:** технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза, позволяя работать за монитором долгое время без усталости. * **Дополнительные удобства:** встроенные динамики и аудиовыход для наушников избавят от необходимости подключать дополнительное оборудование. **Основные характеристики:** * диагональ: 31,5 дюйма; * разрешение: 3840 x 2160 (4K UHD); * тип экрана: VA; * частота обновления: 60 Гц; * яркость: 350 кд/м?; * соотношение сторон: 16:9; * углы обзора: 178°/178°; * время отклика: 4 мс. Монитор PHILIPS 32B1N3800 — отличный выбор для офиса и не только. С ним ваша работа станет более продуктивной, а отдых — более приятным!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: большие, с колонками
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